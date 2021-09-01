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ЭКОНОМИКА РБ


В 2021 ГОДУ ПОРЯДКА 216 ТЫС. ЖИТЕЛЯМ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 6,9 МЛН РУБЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА


12:24 02.09.2021

По предварительной информации, в 2021 году порядка 216 тысячам жителям Минской области необходимо будет уплатить более 6,9 млн рублей транспортного налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, опала транспортного налога плательщиками - физическими лицами производится на основании извещения, вручаемого плательщику налоговым органом.

В текущем году физические лица, имеющие транспортные средства, являющиеся объектом налогообложения транспортным налогом, должны будут не позднее 15 декабря 2021 года уплатить авансовый платеж в размере одной базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла — в размере 20 белорусских рублей за каждый объект налогообложения.

Извещения на такие платежи будут направлены налоговыми органами не позднее 1 ноября 2021 года.

При этом гражданам, имеющим доступ к «Личному кабинету», такие извещения будут направлены только в электронном виде в «Личный кабинет» без их дублирования на бумажном носителе и отправки почтовым отправлением.

В настоящее время у каждого физического лица, имеющего подключение к личному кабинету, есть возможность просмотра в личном кабинете размещенной налоговыми органами информации о зарегистрированных за плательщиком в ГАИ транспортных средствах.

В случае, если физическое лицо не зарегистрировано в качестве пользователя сервиса «Личный кабинет плательщика», получить доступ к данному сервису (логин и пароль) можно лично, при посещении любой инспекции МНС, независимо от места жительства.

При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Беларуси.

Заплатить налог можно также в режиме онлайн без посещения инспекции МНС с использованием процедуры идентификации посредством межбанковской системы идентификации (МСИ).

Пройти регистрацию в личном кабинете посредством МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах.

Для осуществления процедуры регистрации необходимо наличие учетной записи в личном кабинете МСИ.

При отсутствии учетной записи в личном кабинете МСИ, пользователь может пройти процедуру саморегистрации на официальном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП».
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