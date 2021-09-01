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ЭКОНОМИКА РБ
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА ЗЕРНОТОК ОСНАСТИЛИ ВЕСОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
11:36 02.09.2021
Руководство ОАО «Горецкая райагропромтехника» в ходе уборки урожая не обеспечило зерноток в агрогордке Сава весоизмерительным оборудованием для обязательного взвешивания сельхозпродукции при ее поступлении на склады и другие места постоянного и временного хранения, а также при отправке заготовительным организациям. Этот факт выявила прокуратура Горецкого района в ходе выборочной проверки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, в итоге массу зерна на зернотоке определяли исходя из грузоспособности транспортного средства.
По результатам проверки прокурор Горецкого района вынес директору ОАО «Горецкая райагропромтехника» предписание, в котором потребовал незамедлительно устранить выявленное нарушение. Через пять дней зерноток получил исправное весоизмерительное оборудование.
Согласно п.2.1 Методических указаний по бухгалтерскому учету сельскохозяйственной продукции и производственных запасов для сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, утвержденных приказом Минсельхозпрода, перед уборкой урожая должна быть проведена подготовительная работа для обеспечения полного и своевременного учета сельскохозяйственной продукции.
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