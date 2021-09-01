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ЭКОНОМИКА РБ
С 10 ОКТЯБРЯ ПРИ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ - МНС
11:05 02.09.2021
С 10 октября 2021 г. при торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках; осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией необходимо будет использовать кассовое оборудование.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно приобрести кассовые суммирующие аппараты либо программные кассы и заключить с республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования.
Информация о моделях кассовых суммирующих аппаратов содержится в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси.
Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах размещена в интернете на официальном сайте республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».
Отсутствие кассового оборудования либо его неиспользование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда его применение обязательно, влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.
Кроме того, индивидуальным предпринимателям при использовании кассового оборудования, не имеющим текущего (расчетного) счета в банке, нужно открыть такой счет в соответствии с требованиями указа от 22 февраля 2000 г. № 82 «О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республике Беларусь».
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