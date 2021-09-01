Подтверждено соответствие трансформаторов «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА» техническим требованиям ПАО «Россети».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по результатам дополнительной аттестации подтверждено соответствие техническим требованиям ПАО «Россети» (в том числе требованиям по энергетической эффективности СТО 34.01-3.2-011-2017) трансформаторов ТМГ11, ТМГ21 и ТМГ33.

Данная серия трансформаторов ТМГ33 была разработана в соответствии со стандартам ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-3.2-011-2017. Уровень потерь холостого хода и короткого замыкания в данной серии трансформаторов соответствует классу энергоэффективности Х2К2.

Трансформаторы рекомендованы ПАО “Россети” для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».