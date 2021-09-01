|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОДТВЕРЖДЕНО СООТВЕТСТВИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ МЭТЗ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯ ПАО «РОССЕТИ»
09:52 02.09.2021
Подтверждено соответствие трансформаторов «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА» техническим требованиям ПАО «Россети».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по результатам дополнительной аттестации подтверждено соответствие техническим требованиям ПАО «Россети» (в том числе требованиям по энергетической эффективности СТО 34.01-3.2-011-2017) трансформаторов ТМГ11, ТМГ21 и ТМГ33.
Данная серия трансформаторов ТМГ33 была разработана в соответствии со стандартам ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-3.2-011-2017. Уровень потерь холостого хода и короткого замыкания в данной серии трансформаторов соответствует классу энергоэффективности Х2К2.
Трансформаторы рекомендованы ПАО “Россети” для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2021
Курсы в банках
на 02.09.2021
Конвертация в банках
на 02.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте