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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВЕ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТАХ» ПЕРЕВОЗЧИК ИСПОЛЬЗОВАЛ НАЛИЧНУЮ ВЫРУЧКУ В СУММЕ 27,3 ТЫС. РУБЛЕЙ
09:23 02.09.2021
Деятельность в сфере перевозок пассажиров без отражения полученной наличной выручки в налоговых декларациях установлена сотрудниками инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева в ходе выездной проверки частного предприятия (организация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, организация заключила соглашение с компанией UBER и осуществляла деятельность такси самостоятельно.
Наличная выручка в сумме 27,3 тыс. рублей, полученная от оказания услуг с мая 2019 года по май 2020 года, на текущие (расчетные) счета в банк не сдавалась, в кассу организации не приходовалась. Деньги присваивал директор организации.
Проверкой произведен расчет сумм подоходного налога из доходов руководителя, в результате чего доначислен подоходный налог в общей сумме 3,6 тыс. рублей.
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