Деятельность в сфере перевозок пассажиров без отражения полученной наличной выручки в налоговых декларациях установлена сотрудниками инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева в ходе выездной проверки частного предприятия (организация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, организация заключила соглашение с компанией UBER и осуществляла деятельность такси самостоятельно.

Наличная выручка в сумме 27,3 тыс. рублей, полученная от оказания услуг с мая 2019 года по май 2020 года, на текущие (расчетные) счета в банк не сдавалась, в кассу организации не приходовалась. Деньги присваивал директор организации.

Проверкой произведен расчет сумм подоходного налога из доходов руководителя, в результате чего доначислен подоходный налог в общей сумме 3,6 тыс. рублей.