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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
19:01 01.09.2021
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 сентября 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br139,05 (ранее Br136,24), серебро - Br1,84 (ранее Br2,00), платина – Br77,44 (ранее Br81,74); палладий – Br190,47 (ранее Br207,29); родий – Br1 334,27 (ранее Br1488,93), рутений - Br55,62 (ранее Br58,18); иридий – Br398,94 (ранее Br434,48) и осмий – Br30,69 (ранее Br31,03).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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