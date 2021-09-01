ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

19:01 01.09.2021 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 сентября 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br139,05 (ранее Br136,24), серебро - Br1,84 (ранее Br2,00), платина – Br77,44 (ранее Br81,74); палладий – Br190,47 (ранее Br207,29); родий – Br1 334,27 (ранее Br1488,93), рутений - Br55,62 (ранее Br58,18); иридий – Br398,94 (ранее Br434,48) и осмий – Br30,69 (ранее Br31,03). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.