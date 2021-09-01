ЭКОНОМИКА РБ

БФФПП ПРОВОДИТ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ

18:25 01.09.2021 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, предоставляются следующие виды государственной финансовой поддержки: заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе); лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды). Срок приема заявок - с 1 по 15 сентября 2021 года. С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.