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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ВАРИАНТЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА В УСЛОВИЯХ COVID-19


18:23 01.09.2021

Совещание с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и членов экспертного совета по иммунизации состоялось в Министерстве здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минздрава, члены совета обсудили тактику проведения вакцинации от гриппа в этом году. Напомним, что осенью в Беларуси традиционно проходит вакцинация от гриппа. В этом году она накладывается на прививочную кампанию против COVID-19.

С учетом позиции Всемирной организации здравоохранения, зарубежных и отечественных экспертов по итогам совещания принято решение о следующей тактике вакцинации: в случае необходимости проведения пациенту вакцинации против гриппа и COVID-19, рекомендуется – первоочередное проведение вакцинации против COVID-19. Вакцинацию против гриппа проводить не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса вакцинации против COVID-19.

По желанию пациента (в случае отсутствия противопоказаний) возможно совместное применение вакцины от COVID-19 и вакцины от гриппа – за исключением живых вакцин. Свое желание пациент оформляет письменно – подписывая информированное согласие.

Участники совещания отметили, что вакцинация – это та мера, которая позволит предотвратить развитие тяжелых случаев, в том числе в некоторой степени уменьшит возможность инфицирования пожилых взрослых людей от детей и наоборот. Вакцинированные люди (есть некоторые исследования на эту тему), если они и заболели, то выделяют вирус не так активно, как это происходит у людей, которые не вакцинированы. Есть вероятность того, что максимальное количество вакцинированных в организованном коллективе поможет предотвратить развитие вспышки в этом коллективе.

На сегодня первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6% жителей Беларуси. Второй дозой вакцинировано 14,6%.
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