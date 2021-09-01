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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОДАЛА ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ СВОИ АКЦИИ ОАО «ИЗОЛЯЦИЯ»
17:59 01.09.2021
Брестская область продала частной компании свои акции ОАО «Изоляция».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, сделка состоялась на основании решения облисполкома об отчуждении акций «Изоляции» и по результатам конкурса по их продаже. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Вангранд» приобрело 13 885 акций (25,16% уставного фонда) почти за Br398,8 тыс.
Покупатель обязался выполнить ряд условий. В частности, он должен инвестировать в ОАО в течение двух лет не менее Br3,5 млн для пополнения внеоборотных средств. В 2021-2024 годах на «Изоляции» должен быть создан новый вид экспортно ориентированного производства – битум нефтяной. Его можно будет использовать как сырье для изготовления основной продукции предприятия и производства модифицированного битума и битумных эмульсий. Покупатель также взял на себя обязательства по сохранению численности работников ОАО и обеспечению роста их заработной платы. До полного выполнения обязательств установлен запрет на отчуждение проданных акций либо распоряжение ими другим способом.
Договором купли-продажи акций также определены меры ответственности покупателя за невыполнение и несвоевременное выполнение обязательств. В том числе предусмотрена возможность отказа Брестского облисполкома от исполнения договора в одностороннем порядке (без возмещения понесенных покупателем расходов) с последующим возвратом акций в собственность Брестской области на безвозмездной основе.
Оплата цены госпакета акций «Изоляции» проводится в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора. Перевод акций покупателю осуществляется после их оплаты.
ОАО «Изоляция» находится в Березовском районе и специализируется на производстве мягких кровельных и гидроизоляционных материалов.
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