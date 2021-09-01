Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry-2021 пройдет в НВЦ «БелЭкспо» в Минске 6-8 октября. Об этом сообщает Тelegram-канал концерна «Беллегпром».

Согласно информации, юбилейная 45-я международная выставка соберет экспонентов из Беларуси и зарубежья, порадует ярким фэшн-шоу и насыщенной деловой программой.

В 2019 году в форуме приняли участие более 80 экспонентов из Польши, Украины, Турции, России, Узбекистана и других стран.

Ознакомиться более подробно с программой выставки и оставить заявку на участие можно на официальном сайте BelTexIndustry-2021.