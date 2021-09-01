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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА BELTEXINDUSTRY-2021 ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 6-8 ОКТЯБРЯ
17:45 01.09.2021
Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry-2021 пройдет в НВЦ «БелЭкспо» в Минске 6-8 октября. Об этом сообщает Тelegram-канал концерна «Беллегпром».
Согласно информации, юбилейная 45-я международная выставка соберет экспонентов из Беларуси и зарубежья, порадует ярким фэшн-шоу и насыщенной деловой программой.
В 2019 году в форуме приняли участие более 80 экспонентов из Польши, Украины, Турции, России, Узбекистана и других стран.
Ознакомиться более подробно с программой выставки и оставить заявку на участие можно на официальном сайте BelTexIndustry-2021.
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