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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАРАБОТАЛ ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ НАЦИОНАЛЬНОГО КАДАСТРОВОГО АГЕНТСТВА
17:02 01.09.2021
С 1 сентября 2021 года начал свою работу обновленный сайт Национального кадастрового агентства.
Сайт претерпел значительные изменения в области дизайна и наполнения.
Как сообщается на сайте, он призван обеспечить реализацию функций Национального кадастрового агентства по информированию общества: предоставление информации о деятельности агентства; своевременное обеспечение граждан и юридических лиц полной и достоверной информацией о работе системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, состоянии рынка недвижимости, адресной системы, а также информирование пользователей программных продуктов агентства; содействие гражданам Беларуси в реализации их прав и законных интересов; информирование участников рынка недвижимости об услугах, оказываемых агентством; обеспечение возможности подачи обращений граждан и юридических лиц в агентство и других функций.
Технологии позволят с легкостью работать с сайтом при использовании мобильных устройств, автоматически адаптируя дизайн к размеру используемого экрана мобильного гаджета.
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