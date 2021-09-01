С 1 сентября 2021 года начал свою работу обновленный сайт Национального кадастрового агентства.

Сайт претерпел значительные изменения в области дизайна и наполнения.

Как сообщается на сайте, он призван обеспечить реализацию функций Национального кадастрового агентства по информированию общества: предоставление информации о деятельности агентства; своевременное обеспечение граждан и юридических лиц полной и достоверной информацией о работе системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, состоянии рынка недвижимости, адресной системы, а также информирование пользователей программных продуктов агентства; содействие гражданам Беларуси в реализации их прав и законных интересов; информирование участников рынка недвижимости об услугах, оказываемых агентством; обеспечение возможности подачи обращений граждан и юридических лиц в агентство и других функций.

Технологии позволят с легкостью работать с сайтом при использовании мобильных устройств, автоматически адаптируя дизайн к размеру используемого экрана мобильного гаджета.