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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» И СБЕР БАНК ПРЕДСТАВИЛИ ОБНОВЛЕННУЮ КОБРЕНДИНГОВУЮ ПРОГРАММУ


15:59 01.09.2021

Авиакомпания «Белавиа» и Сбер Банк представили обновленную кобрендинговую программу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, впервые авиакомпания и банк выпустили совместную карту в 2011 году. Она позволяла участникам программы «Белавиа Лидер» накапливать баллы, совершая платежи по кобрендинговой карте VISA «БПС-Сбербанк-Белавиа». За каждый евро в чеке (или эквивалентную сумму в другой валюте) участники программы получали на счет 1 балл.

Сейчас совместный продукт банка и авиакомпании доступен в виде специальной услуги, которую участник программы «Белавиа Лидер» может подключить к действующей карте Сбер Банка VISA Gold/Platinum/Infinite в системе «Сбербанк Онлайн». Количество начисляемых баллов осталось неизменным – за каждый потраченный евро (или эквивалент в другой валюте) участник получает 1 балл. Баллы начисляются ежемесячно по сумме операций за период. О начислении баллов участнику приходит уведомление банка.

Для подключения услуги держатель карты Сбер Банка должен войти в систему «Сбербанк онлайн», зайти в «Настройки» - «Управление картой». Далее в перечне услуг необходимо выбрать пункт «Управление «Белавиа Лидер», ввести номер участника программы лояльности и оплатить подключение услуги.

«Сбер Банк является давним надежным партнером авиакомпании «Белавиа». 10 лет назад мы презентовали кобрендинговую карточку, которая пользовалась популярностью у участников программы «Белавиа Лидер». Однако многообразие современных карточных продуктов и банковских услуг диктует необходимость перехода к более прогрессивному продукту с сохранением уже привычного для участников программы «Белавиа Лидер» механизма начисления бонусных баллов. Решение о переходе с кобрендинговой карточки на отдельную услугу дает возможность выбрать наиболее удобный карточный продукт и подключить дополнительную услугу онлайн, что, в свою очередь, даст участникам программы «Белавиа Лидер» дополнительную гибкость и позволит сэкономить один из главных человеческих ресурсов: время», - прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Владимир Баркун.

Участники программы «Белавиа Лидер» могут использовать накопленные баллы для оформления премиальных билетов и повышения класса обслуживания. Чтобы стать участником программы лояльности «Белавиа Лидер» необходимо зарегистрироваться на сайте авиакомпании в разделе «Меню» - «Белавиа Лидер» - «Регистрация». После заполнения анкеты пассажир получает индивидуальный номер и пароль, которые позволяют войти в профиль участника, где содержится информация о начисленных баллах.
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