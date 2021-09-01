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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 18,9%


15:33 01.09.2021

Страховые организации республики собрали за январь-июль 2021 года 1034,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за семь месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 18,9%.

За январь-июль 2021 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 1034,9 млн рублей. Темп роста страховых взносов за январь-июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 118,9%.

По добровольным видам страхования за январь-июль 2021 года страховые взносы составили 686,2 млн рублей, что на 134,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июль 2021 года – 348,8 млн рублей, что на 29,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 66,3% (за январь-июль 2020 года – 63,3%).

За январь-июль 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 593,4 млн рублей, что на 142,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июль 2021 года составил 57,3% (за январь- июль 2020 года – 51,8%).

За январь-июль 2021 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 97,5 млн рублей (за январь-июль 2020 года – 75,8 млн рублей), из них 59,9 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 37,6 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-июль 2020 года – 40,9 млн рублей и 34,9 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 августа 2021 года составила 8830 человек (на 1 августа 2020 года – 8849 человек).
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