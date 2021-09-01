После контрольно-аналитических мероприятий Комитета государственного контроля Брестской области посредническая фирма возместила необоснованно полученные денежные средства за поставленную кабельную продукцию в сумме 202,9 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе мониторинга деятельности РУП «Брестэнерго» было установлено, что бесконтрольное привлечение субподрядных организаций с предоставлением им права закупок комплектующих привело к финансовым потерям энергосистемы региона из-за использования посреднических схем.

Как выяснили госконтролеры, в поставках оборудования и материалов на отдельные объекты строительства участвовали от 2 до 5 посредников, что повлекло удорожание материальных ресурсов. Так, стоимость кабельной продукции возросла почти на 30%, затворов поворотных – на 300%, затворов дисковых – в 28 раз.

Материалы мониторинга направлены в правоохранительные органы.