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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДЛЕЖИТ МОЛОЧКА С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ БОЛЕЕ 40 СУТОК


14:34 01.09.2021

В Беларуси с 1 сентября 2021 года маркировке средствами идетификации подлежит молочная продукция с минимальным сроком хранения более 40 суток.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это предусмотрено перечнем товаров, подлежащих маркеровке средствами идетификации, определенным постановлением Совета министров №1030 от 28 июля 2011 г.
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