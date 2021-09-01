ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДЛЕЖИТ МОЛОЧКА С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ БОЛЕЕ 40 СУТОК

14:34 01.09.2021 В Беларуси с 1 сентября 2021 года маркировке средствами идетификации подлежит молочная продукция с минимальным сроком хранения более 40 суток. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это предусмотрено перечнем товаров, подлежащих маркеровке средствами идетификации, определенным постановлением Совета министров №1030 от 28 июля 2011 г.