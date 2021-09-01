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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1699 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ
13:48 01.09.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 сентября 2021 года выросло до 481,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 483 тыс. 231 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 475 тыс. 898 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1598 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1699 человек, число смертей от COVID-19 – на 11.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 642 теста. Всего в стране проведено 7 млн 817 тыс. 642 теста.
Более 1,64 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,36 млн человек прошли полный курс вакцинации.
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