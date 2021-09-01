|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУП «ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ» ПРОВЕДЕТ В СЕНТЯБРЕ РЯД ВЕБИНАРОВ
13:32 01.09.2021
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет в сентябре 2021 года ряд вебинарорв.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, 14 сентября состоится вебинар на тему «Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности. Новое в порядке оформления больничных с 23 июля 2021 года».
15 сентября запланирован вебинар на тему «НДС в 2021 году. Налоговые вычеты и электронные счета-фактуры», а 16 сентября - «Командировочные расходы и «зарплатные» налоги. Окончательный расчет с работником по командировке – просто о сложном».
Кроме того, на вебинаре 24 сентября будут рассматриваться новации в порядке приема денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) с использованием кассового оборудования, оснащенного средством контроля налоговых органов (СКНО) с 10 октября 2021 года.
Изменения в порядке исчисления среднего заработка с 2 июля 2021 года будут обсуждаться на вебинаре 29 сентября.
Регистрация участников осуществляется на сайте info-center.by.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2021
Курсы в банках
на 01.09.2021
Конвертация в банках
на 01.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте