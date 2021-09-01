РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет в сентябре 2021 года ряд вебинарорв.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, 14 сентября состоится вебинар на тему «Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности. Новое в порядке оформления больничных с 23 июля 2021 года».

15 сентября запланирован вебинар на тему «НДС в 2021 году. Налоговые вычеты и электронные счета-фактуры», а 16 сентября - «Командировочные расходы и «зарплатные» налоги. Окончательный расчет с работником по командировке – просто о сложном».

Кроме того, на вебинаре 24 сентября будут рассматриваться новации в порядке приема денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) с использованием кассового оборудования, оснащенного средством контроля налоговых органов (СКНО) с 10 октября 2021 года.

Изменения в порядке исчисления среднего заработка с 2 июля 2021 года будут обсуждаться на вебинаре 29 сентября.

Регистрация участников осуществляется на сайте info-center.by.