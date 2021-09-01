С 1 сентября 2021 г. предоставляемые в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выписки из Единого государственного регистра (ЕГР) станут информативней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, выписка дополнится информацией о выданных субъекту хозяйствования специальных разрешениях и о наличии либо отсутствии у него задолженности по находящимся на исполнении исполнительным документам.

Информативность выписки увеличилась за счет включения указанных сведений из Единого реестра лицензий и автоматизированной информационной системы органов принудительного исполнения.

Дополнительные сведения также доступны на веб-портале ЕГР в поисковике по субъекту хозяйствования и в личном кабинете субъекта на закрытой части портала («Дополнительные возможности»->«Запросить сведения из ЕГР о себе»).