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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫПИСКА ИЗ ЕГР С 1 СЕНТЯБРЯ СТАНЕТ ИНФОРМАТИВНЕЙ
13:09 01.09.2021
С 1 сентября 2021 г. предоставляемые в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выписки из Единого государственного регистра (ЕГР) станут информативней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, выписка дополнится информацией о выданных субъекту хозяйствования специальных разрешениях и о наличии либо отсутствии у него задолженности по находящимся на исполнении исполнительным документам.
Информативность выписки увеличилась за счет включения указанных сведений из Единого реестра лицензий и автоматизированной информационной системы органов принудительного исполнения.
Дополнительные сведения также доступны на веб-портале ЕГР в поисковике по субъекту хозяйствования и в личном кабинете субъекта на закрытой части портала («Дополнительные возможности»->«Запросить сведения из ЕГР о себе»).
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