ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ВЫРОСЛИ НА 25% - ГТК


10:11 01.09.2021

Таможенные платежи за январь-август 2021 года составили 6,4 млрд рублей и выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 25%. Об этом сообщил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Владимир Орловский.

«Рост за 8 месяцев текущего года - 25% по сравнению с прошлым годом. Причем платежи растут по всем направлениям: ввозные пошлины, вывозные, НДС», - сказал Орловский.

Он уточнил, что наибольший рост показывают ввозные пошлины.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2021
валюта курс
EUR 2.9613
USD 2.5041
RUB 3.4174
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9613 +0.0026
USD 2.5041 -0.0028
RUB 3.4174 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9500 2.9580
USD 2.4990 2.5050
RUB 3.4050 3.4170
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1810
EUR/RUB 86.3000 86.7000
USD/RUB 73.2000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте