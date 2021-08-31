Таможенные платежи за январь-август 2021 года составили 6,4 млрд рублей и выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 25%. Об этом сообщил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Владимир Орловский.

«Рост за 8 месяцев текущего года - 25% по сравнению с прошлым годом. Причем платежи растут по всем направлениям: ввозные пошлины, вывозные, НДС», - сказал Орловский.

Он уточнил, что наибольший рост показывают ввозные пошлины.