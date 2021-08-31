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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 СЕНТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ПОВЫШАЮТСЯ НА 7%


09:55 01.09.2021

МИНСК, 1 сентября /ЭКОПРЕСС/. С 1 сентября 2021 года в соответствии с указом № 317 от 20 августа 2021 г. в Беларуси повышаются на 7% все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит почти 545 рублей и увеличится по сравнению с августом 2021 г. на 33 рубля, с сентябрем 2020 г. – на 59 рублей.

Между тем, поскольку у каждого пенсионера свои показатели стажа и заработка, увеличение номинального размера пенсии у каждого будет свое.

Пенсия по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит:

924 рубля – при максимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии (стаж не менее 45 лет у мужчины, 40 лет у женщины и индивидуальный коэффициент заработка 5,0 и выше (500% от средней зарплаты по стране);

545 рублей – при стаже не менее 43 лет у мужчины, 38 лет у женщины и индивидуальном коэффициенте заработка 1,0 (в размере средней зарплаты по стране);

293 рубля – при минимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии (25 лет у мужчины, 20 лет у женщины и индивидуальный коэффициент заработка 0,64 и ниже (64% от средней зарплаты по стране и ниже).

Пенсии будут перерасчитаны почти 2,4 млн пенсионерам.

На повышение пенсий будет направлено 306,8 млн рублей.

Всего в м 2021 году с на выплату пенсий будет с направлено порядка 14,8 млрд рублей (в среднем в месяц 1,2 млрд рублей).
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