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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО САМОСВАЛА БЕЛАЗ
17:47 31.08.2021
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» начинает эксплуатационные испытания самосвала БЕЛАЗ-75050.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, самосвал представляет новое поколение техники повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. В арсенале машины дизель с электронной системой управления и повышенной топливной экономичностью.
Трансмиссия оборудована системой автоматического управления, что позволяет с большей эффективностью использовать ресурс дизеля и самой коробки передач. Для повышения проходимости и увеличения тягового усилия в конструкции самосвала применен межколесный дифференциал повышенного трения.
В комплектацию кабины входит интеллектуальная электронная панель приборов, которая позволяет отслеживать все параметры работы самосвала в режиме реального времени.
После испытаний машины планируется начать ее серийный выпуск.
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