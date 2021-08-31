ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» начинает эксплуатационные испытания самосвала БЕЛАЗ-75050.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, самосвал представляет новое поколение техники повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. В арсенале машины дизель с электронной системой управления и повышенной топливной экономичностью.

Трансмиссия оборудована системой автоматического управления, что позволяет с большей эффективностью использовать ресурс дизеля и самой коробки передач. Для повышения проходимости и увеличения тягового усилия в конструкции самосвала применен межколесный дифференциал повышенного трения.

В комплектацию кабины входит интеллектуальная электронная панель приборов, которая позволяет отслеживать все параметры работы самосвала в режиме реального времени.

После испытаний машины планируется начать ее серийный выпуск.