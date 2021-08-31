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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛ 0,5 МЛРД РУБЛЕЙ


17:12 31.08.2021

Дефицит республиканского бюджета за январь-июль 2021 года сложился в размере 0,5 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль сложились в сумме 35,3 млрд рублей, или 64,3% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 8,9 млрд рублей, или 64,1% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,9 млрд рублей, или 85,3% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,0 млрд рублей, или 60,6%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,8 млрд рублей, или 70,5%.

Доходы республиканского бюджета составили 15,9 млрд рублей, или 66,4% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 11,07 млрд. рублей, или 57,9% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 августа 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 231,6 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2021 года составили 34,2 млрд рублей, или 56,3% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,7 млрд рублей (50,3%), на финансирование национальной экономики – 3,7 млрд рублей (55,2%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 12,1 млрд рублей (60,5%).

Расходы республиканского бюджета составили 16,4 млрд рублей, или 54,7% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 10,85 млрд рублей, или 57,7% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2021 года сложился в сумме 1,1 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,22 млрд рублей.
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