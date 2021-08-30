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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1168 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ
16:00 31.08.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 августа 2021 года выросло до 481,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 481 тыс. 532 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 474 тыс. 300 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1026 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3768 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1168 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 6 тыс. 449 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 797 тыс. тестов. Более 1,63 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,35 млн человек прошли полный курс вакцинации.
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