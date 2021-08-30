С 1 сентября 2021 года ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) будет принимать биометрические документы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это связано со вступлением с 1 сентября 2021 г в силу указа от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах».

Таким образом, в БУТБ в качестве документов, удостоверяющих личность, дополнительно будут приниматься: идентификационная карта гражданина Беларуси; биометрический вид на жительство в Беларуси иностранного гражданина; биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства; биометрический паспорт гражданина Беларуси; иные документы в соответствии с пп. 1.2 указа № 107.