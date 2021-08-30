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ЭКОНОМИКА РБ
В 2021-2022 ГОДАХ НА РЕМОНТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 140 МЛН РУБЛЕЙ
14:50 31.08.2021
На ремонтные работы в учреждениях образования Беларуси в 2021-2022 учебных годах планируется направить 140 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, к 1 сентября 2021 года все учреждения образования получат сертификаты (паспорта) готовности.
На начало сентября в Беларуси будет функционировать 2940 государственных учреждений общего среднего образования. К занятиям приступят около 1 млн 85 тысяч учащихся, из них - 118 тысяч «первоклассников».
К 1 сентября вводятся 7 новых школ (по 1 школе в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и 2 школы в Минске), а в систему образования придут около 6 тысяч молодых специалистов.
В 2021 году запланировано издать 41 новое учебное пособие, из них 14 новых для 11-х классов.
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