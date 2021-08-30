Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы содержит алгоритм трансформации территорий страны в «сильные регионы». Об этом 30 августа 2021 г. заявила заместитель министра экономики Анжелика Никитина на очередном заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства.

«Во-первых, перезагрузить потенциал городов с населением 80 тыс. «плюс». В каждом таком регионе запланировано создание 2-3 новых предприятий, не имеющих аналогов в республике. Во-вторых, содействовать экономическому и инновационному прогрессу в регионах будет развитие 13 специализированных кластеров. В-третьих, предполагается применять новые подходы для территорий с преференциальными режимами. Акцент – на индивидуальную работу с инвестором: чтобы каждый мог подобрать для себя подходящий и привлекательный набор льгот и преференций. В-четвертых, «подтянуть» территории, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Здесь планируем развивать туризм, традиционные ремесла, рекреационные парки и др. Эти те направления, которые могут обеспечить работой население на местах уже сейчас», – рассказала заместитель министра экономики.

Как сообщает сайт Минэкономики, заседание проходило в комбинированном формате: офлайн (в Орше) и онлайн. В мероприятии приняли участие депутаты, представители министерств и ведомств Беларуси и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений, местных органов власти, деловых кругов и экспертного сообщества.

Участники семинара обсудили приоритеты экономической политики в инновационных областях деятельности государств – участников Союзного государства в контексте формирования единого экономического пространства, вопросы реализации инвестиционной политики, взаимодействия Беларуси и России в сфере импортозамещения, а также основные направления и перспективы приграничного и межрегионального экономического сотрудничества.

Напомним, постоянно действующий семинар при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства начал работу в 2006 году по инициативе союзных парламентариев. Формат мероприятия позволяет детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства.