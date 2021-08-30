Белорусская железная дорога (БЖД) с 6 сентября 2021 года БЖД приступит к пробной эксплуатации с пассажирами трех новых современных пятивагонных электропоездов межрегиональных линий бизнес-класса (ЭПМ) по маршруту Минск-Гомель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, новым моторвагонным подвижным составом ЭПМ будут следовать поезда № 716/715 Минск-Гомель-Минск отправлением из Минска в 7:08, из Гомеля в 19:05 ежедневно, № 739 Гомель-Минск отправлением из Гомеля в 15:10 с понедельника по четверг, №747 Гомель-Минск отправлением из Гомеля в 10:53 по пятницам и воскресеньям, № 748 Минск-Гомель отправлением из Минска в 14:57 с понедельника по пятницу и в воскресенье.

В настоящее время перевозка пассажиров данными поездами осуществляется с использованием подвижного состава серии ЭПР.

Пятивагонные электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ производства компании ЗАО «Штадлер Минск» соответствуют современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. Базовой моделью для их разработки стали семивагонные электропоезда серии ЭПМ, которые курсируют по Белорусской железной дороге с августа 2016 года.

Максимальная скорость новых пятивагонных электропоездов составляет 160 км/ч.

В салоне поезда предусмотрено 262 места для сидения 1 и 2 класса. В зоне 1 класса (повышенной комфортности) расположено 16 мест. Здесь установлены комфортабельные кожаные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона и индивидуальными подлокотниками. Зона 1 класса отделена стеклянной перегородкой. Также пассажирских салон 1 класса оборудован кнопками вызова проводника. Предусмотрены места для размещения крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды. В салонах 2 класса установлены мягкие сидения с подлокотниками по системе «3+2».

Окна в новых поездах ЭПМ оснащены солнцезащитными рулонными шторами с фиксацией их в любом заданном положении. В поезде имеется 3 туалетных комплекса, один из которых – для лиц с ограниченными физическими возможностями. Также предусмотрены места для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. В одном из салонов электропоезда размещены зоны для крупногабаритного багажа или перевозки трех велосипедов.

Кроме этого, пятивагонные электропоезда ЭПМ оборудованы кондиционерами с интегрированным внутри бактерицидным модулем обработки рециркулируемого воздуха, системой беспроводного доступа к медиасерверу по технологии Wi-Fi.

Пассажирам также в пути следования предоставляется возможность приобретения горячих напитков (кофе, чай) и кондитерских изделий.

Напомним, что в 2019 году между Белорусской железной дорогой и компанией ЗАО «Штадлер Минск» подписан контракт на поставку 10 современных пятивагонных электропоездов серии ЭПМ. В настоящее время на БЖД поступило уже три электропоезда, поставка остальных семи электропоездов запланирована на октябрь 2021 – апрель 2022 года.

Новый подвижной состав будет задействован на наиболее востребованных у пассажиров электрифицированных участках Белорусской железной дороги.

Сегодня на белорусской магистрали эксплуатируются 18 современных электропоездов производства швейцарской компании «Stadler», которые курсируют по маршрутам городских, региональных и межрегиональных линий бизнес-класса.