Государственный долг Беларуси на 1 августа 2021 года составил 57,4 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,4 млрд рублей, или на 0,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, внешний государственный долг по состоянию на 1 августа 2021 года составил 18,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на$ 0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%.

В январе-июле 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $936,3 млн: $764,4 млн – правительства и банков Российской Федерации; $134,1 млн – МБРР; $20,0 млн – Фонда международного развития ОПЕК; $14,9 млн – Экспортно-импортного банка Китая; $2,9 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-июле 2021 года составило $1 155,6 млн: $450,2 млн – правительства и банков Российской Федерации; $403,1 млн – банков Китая; $238,5 млн – ЕФСР; $59,9 млн – МБРР; $3,2 млн – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа 2021 года составил 11,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,6 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,4%.

В январе-июле 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $799,1 млн и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $26,1 млн и 92,2 млн рублей.