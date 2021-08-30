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ЭКОНОМИКА РБ


ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ НА ОРГАНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ ВРУЧЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦУ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА


12:22 31.08.2021

В Белорусском государственном институте метрологии (БелГИМ) 30 августа 2021 г. состоялось вручение сертификатов соответствия на органическую продукцию и процессы ее производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, эти сертификаты соответствия уникальны тем, что впервые в Беларуси вручены физическому лицу – Татьяне Абрамовой (агроэкоусадьба «Хутор Ёдишки» Браславского района) и также впервые – на продукцию животноводства.

Татьяна Абрамова подтвердила соответствие выращиваемых в агроэкоусадьбе «Хутор Ёдишки» животных (овец и коз, крупного рогатого скота для убоя), а также полуфабрикатов мясных натуральных из говядины (телятины), баранины, козлятины требованиям стандартов на органическую продукцию и процессы ее производства. Она стала пятым производителем, включенным в Реестр производителей органической продукции, имеющих сертификаты соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и получивших право маркировать свою продукцию знаком «Органический продукт».

Сертификат выдается на пять лет с последующей ежегодной плановой периодической оценкой в период сбора урожая и/или сезонного производства. Чтобы потребитель был уверен, что сертифицированная продукция действительно органическая, в ходе этой оценки предусмотрено обязательное проведение испытаний и анализ состояния производства.

В БелГИМ ожидают, что к концу 2021 г. при положительных результатах могут быть выданы сертификаты соответствия на органические мед, пыльцу, зерновые и овощные культуры (морковь, капуста, картофель).

Имеющаяся в стране нормативная правовая база регулирует как требования, так и правила сертификации органической продукции. Производителям в обязательном порядке необходимо соблюдать требования ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации», ТКП 635-2019 «Общие правила производства органической продукции», а также постановлений Министерства сельского хозяйства и продовольствия (от 15.03.2019 № 19) и Министерства здравоохранения Беларуси (от 21.06.2019 № 63) в части перечня допустимых для применения веществ.

В настоящее время в республике аккредитовано два органа по сертификации: БелГИМ и Научно-практический центр по продовольствию Национальной академии наук Беларуси.

На заседании Евразийского межправительственного совета 20 августа 2021 г. была утверждена дорожная карта по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС. Будет разработан международный договор, принятие которого обеспечит свободное перемещение в ЕАЭС органической сельскохозяйственной продукции. Ключевым положением соглашения станет унификация требований к производству и маркировке такой продукции, что послужит основой для взаимного признания в ЕАЭС систем сертификации ее производства.
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