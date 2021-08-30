Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечена незаконная деятельность двух жителей Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с целью уклонения от уплаты налогов и сборов они зарегистрировали 15 субъектов хозяйствования, занимавшихся розничной торговлей аксессуарами к мобильным телефонам. Реализация осуществлялась на 39 торговых объектах по всей Беларуси.

Работниками финансовой милиции установлено, что эти компании были созданы с целью искусственного дробления бизнеса. Получаемая выручка распределялась между всеми 15 субъектами хозяйствования, благодаря чему они неправомерно пользовались преференциями упрощенной системы налогообложения. В результате с января 2016 года по март 2020 года организаторы преступной деятельности систематически занижали налогооблагаемую базу подконтрольных коммерческих структур.

Также в данных организациях скрывалась часть выручки, полученная от реализации товаров за наличный расчет. Выяснилось, что многим покупателям выдавались поддельные чеки, самостоятельно изготовленные работниками торговых объектов и распечатанные на мобильном принтере. В результате около половины реальной выручки оставалось вне зоны контроля кассового оборудования. Общий размер сокрытой выручки составил не менее 5,9 млн рублей.

При этом часть неучтенной выручки направлялась на выплату зарплат «в конверте», которую получали более 100 работников предприятия. Официально им выплачивалось около 300 рублей, остальную часть – от 400 до 1000 рублей – выдавали «в конверте». Общая сумма таких выплат составила более 562 тыс. рублей. С них не были уплачены отчисления в Фонд социальной защиты населения в размере 200 тыс. рублей.

По материалам проведенной финансовой милицией проверки в отношении организаторов противоправной деятельности прокуратурой Гродненской области возбуждено уголовное дело.