Положительное сальдо внешней торговли товарами предприятий концерна "Белгоспищепром" в январе-июле 2021 года составило $23 млн. Такая информация прозвучала на заседании совета Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром», которое прошло 27 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за первое полугодие 2021 года освоено 13 новых рынков сбыта: Афганистан, Ирак, Нигерия, ОАЭ, Малайзия, Саудовская Аравия, Ливан, Марокко, Бразилия, Ливия, Исландия, Оман, Пакистан. Всего на эти рынки поставлено продукции на сумму $1,2 млн.

Кроме того, в 1,5 и более раз увеличены поставки продуктов питания в страны дальней дуги.

Экспорт товаров в Российскую Федерацию составил 52,9% от общего объема экспорта концерна. В 1,6 раза увеличен экспорт в Китайскую Народную Республику. Объем поставок в январе-июне 2021 года составил $3,6 млн.

За первое полугодие концерном выполнены ключевые показатели эффективности работы. Увеличены объемы производства организациями кондитерской, масложировой, алкогольной, дрожжевой и прочих отраслей.

Эффективные продажи позволили удвоить прибыль от реализации продукции и чистую прибыль. По итогам полугодия среди органов госуправления концерн лидирует по величине уплаченных налогов в республиканский бюджет.

В целом по организациям концерна темп роста среднемесячной заработной платы к январю-июню 2020 года составил 116,9%.