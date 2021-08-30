В Беларуси в первом полугодии 2021 года для многодетных семей введено 451,9 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

«Общий ввод жилья составил 2040,6 тыс. кв. метров, в том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – 866,4 тыс. кв. метров, из них с использованием государственной поддержки – 632,5 тыс. кв. метров. Для многодетных семей введено 451,9 тыс. кв. метров жилья, индивидуальных жилых домов – 908,4 тыс. кв. метров и 74,4 тыс. кв. метров арендного жилья», – проинформировал Руслан Пархамович, слова которого приводятся на сайте Минстройархитектуры.

Министр также отметил, что принимаемый комплекс мер по сдерживанию стоимости строительства 1 кв. метра жилья с господдержкой позволяет стабильно обеспечивать соотношение его стоимости строительства и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы. По итогам первого полугодия 2021 года оно составило 0,81.

Говоря о работе отраслевой промышленности, Руслан Пархамович подчеркнул, что по итогам полугодия удалось обеспечить уровень рентабельности в 8,5%, а темп роста экспорта товаров – 122,9%.

«Рост промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 100,4%, а показатели по энергосбережению – «минус» 1,6% при задании «минус» 1,4%. При этом обеспечивается снижение складских запасов. Этот показатель за 6 месяцев составил 93% к среднемесячному объему выпуска товарной продукции», – сказал Руслан Пархамович.

По результатам полугодия доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме составила более 28%.