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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ИНТЕГРАЛ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ CHIPEXPO-2021 В МОСКВЕ
10:22 31.08.2021
ОАО «Интеграл» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» примет участие в XIX международной выставке по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям ChipEXPO-2021, которая пройдет 14-16 сентября 2021 года в технопарке Инновационного центра «Сколково» в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, решение об участии в выставке принято с целью продвижения продукции и установления новых деловых контактов.
На выставке ChipEXPO-2021 производители электроники представят новинки. В рамках выставки будет организована деловая программа, которая включает в себя более 30 семинаров. В числе официальных мероприятий – награждение победителей традиционного конкурса «Золотой чип-2021».
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