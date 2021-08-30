ОАО «Интеграл» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» примет участие в XIX международной выставке по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям ChipEXPO-2021, которая пройдет 14-16 сентября 2021 года в технопарке Инновационного центра «Сколково» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, решение об участии в выставке принято с целью продвижения продукции и установления новых деловых контактов.

На выставке ChipEXPO-2021 производители электроники представят новинки. В рамках выставки будет организована деловая программа, которая включает в себя более 30 семинаров. В числе официальных мероприятий – награждение победителей традиционного конкурса «Золотой чип-2021».