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ЭКОНОМИКА РБ


ВЕРХОВНЫЙ СУД БЕЛАРУСИ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ МАРТ О НАЛИЧИИ ЦЕНОВОГО СГОВОРА МЕЖДУ 12 ПРОДАВЦАМИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ


09:41 31.08.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт наличия картельного сговора в части раздела товарного рынка по кругу покупателей и ценового сговора в действиях 15 компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, не согласившись с этим решением, 13 из 15 компаний обжаловали его в судебном порядке.

Решением Верховного суда Беларуси от 24 июня 2021 г. поддержаны указанные в решении выводы МАРТ в части наличия картельного сговора по ценам между 12 компаниями.

При этом, согласно решению Верховного суда, признано недействительным с момента принятия решение МАРТ в отношении 3 компаний (ООО «БиВиктория», КУП «Брестоблагросервис» и ООО «Аграрные Системы»). Решение МАРТ о наличии нарушения в части раздела товарного рынка было отменено.

Кассационная инстанция оставила без изменения решение Верховного суда.

Все участники картеля подлежат привлечению к административной ответственности. Минимальный штраф за картель составляет 400 базовых величин. При этом каждой компании грозит штраф до 10% от суммы выручки от реализации средств защиты растений за 2020 год.
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