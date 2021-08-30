ИООО «АНРЭКС» - резидент СЭЗ «Брест» - открыло новое мебельное производство.

Как сообщает сайт СЭЗ, новое производство «АНРЭКС» – это реализация инвестиционного проекта по реконструкции бывших площадей завода «Цветотрон» под производственно-складской корпус.

В начале прошлого года компания приобрела помещения площадью 41 тыс. кв. м и поэтапно перестраивает их под нужды собственного производства. Работы начаты в октябре 2020 года, и вот уже запущен первый производственный комплекс. На октябрь текущего года намечен ввод в эксплуатацию второй и третьей очереди.

Всего в данный проект планируется вложить 60 млн рублей. В результате инвестор создаст 500 новых рабочих мест.

По словам главы администрации СЗЭ «Брест» Федора Колончука, с вводом новых производственных площадей «АНРЭКС» фактически удваивает выпуск своей продукции. Сегодня предприятие входит в десятку лучших экспортеров свободной экономической зоны. В целом резиденты СЭЗ «Брест» обеспечивают 29,5% экспорта и 18,5% всего объема промышленного производства области.

ИООО «АНРЭКС» специализируется на выпуске корпусной мебели. Потребители ценят продукцию «АНРЭКС» за высокое качество, функциональность, стильный дизайн, оптимальные цены. На сегодня существует устойчивый спрос на продукцию компании в Беларуси, России, Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Польше, Литве и других странах. На экспорт отправляется до 70% производимой продукции.