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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ СЕМЬИ 41% РАСХОДОВ ТРАТЯТ НА ПИТАНИЕ


18:06 30.08.2021

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси во II квартале 2021 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1610,2 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1686 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах – 1364,9 рубля в месяц.

Как сообщает Национальный статкомитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1534 рубля в месяц, из которых 1126,4 рубля (73,4%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41%, на покупку непродовольственных товаров – 33%, на оплату услуг – 23,5%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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