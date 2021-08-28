Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило факт картельного сговора на процедуре закупки гофротары, проводимой ОАО «Витебский мясокомбинат».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, должностные лица ООО «Тара-Сервис» и унитарного предприятия «Фабрика «Спектр упаковки» – участники закупки – заключили устное соглашение о тактике совместного поведения на торгах.

Они договорились о том, что как только в ходе торгов на понижение цены они останутся вдвоем, то прекратят торговаться, и цена установится на одинаковом уровне и объем поставляемой продукции поделится между ними поровну.

Результатами торгов подтверждается, что, предложив изначально разные цены на гофротару, ООО «Тара-Сервис» и унитарное предприятие «Фабрика «Спектр упаковки» закончили их с равными ценами и дальше не торговались. В то же время при их совместном участии в аналогичных процедурах закупок ранее, данные организации конкурировали между собой до победы, что позволяло в конечном итоге организатору торгов заключить договор на более выгодных условиях.

Антимонопольным законодательством установлен запрет на заключение соглашений между конкурентами (картели), которые приводят или могут привести к установлению, поддержанию или снижению цен. Заключение подобных соглашений влечет штрафные санкции до 10% суммы выручки от реализации товаров, на товарном рынке которых совершено правонарушение за предшествующий календарный год, но не менее 400 БВ.

Решение МАРТ не обжаловалось.