|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
AMDG И SATIO ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ ПРОВОДЯТ ИССЛЕДОВАНИЕ DIGITAL-ЗРЕЛОСТИ БИЗНЕСА
17:37 30.08.2021
AMDG и SATIO впервые в Беларуси проводят исследование digital-зрелости бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе AMDG, популярное в США и Европе исследование от Google и Boston Consulting Group для оценки digital-зрелости пройдет в Беларуси.
В частности, Digital-агентство AMDG и центр системных бизнес-технологий SATIO приглашают представителей белорусских компаний пройти специальный опросник.
Digital Maturity оценивается по 6 факторам: работе с целевой аудиторией, креативам, донесению рекламного сообщения, аналитике, автоматизации процессов и совершенности внутренней организации.
Это исследование даст рынку Беларуси понимание, как хорошо компании используют digital-маркетинг и автоматизируют свои бизнес-процессы. При этом результаты можно будет сравнить с другими регионами и отраслями.
Важно, что по результатам исследования в Беларуси авторы предоставят каждой компании-участнице персональный отчет по точкам роста в digital, основанный на среднем уровне по стране и отрасли.
AMDG и SATIO обещают опубликовать результаты исследования поздней осенью.
Google и BCG при продвижении оригинального Digital Maturity заявляли, что углубление digital-трансформации по таким точкам роста в среднем увеличивают прибыль от рекламных каналов на 20%, одновременно снижая на них расход на 20% и уменьшая стоимость CPA на 40%. Подробнее о самом исследовании можно узнать из выступления AMDG и SATIO на Media Ads Conference-2021, которая прошла 18 августа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2021
Курсы в банках
на 30.08.2021
Конвертация в банках
на 30.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте