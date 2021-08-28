AMDG и SATIO впервые в Беларуси проводят исследование digital-зрелости бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе AMDG, популярное в США и Европе исследование от Google и Boston Consulting Group для оценки digital-зрелости пройдет в Беларуси.

В частности, Digital-агентство AMDG и центр системных бизнес-технологий SATIO приглашают представителей белорусских компаний пройти специальный опросник.

Digital Maturity оценивается по 6 факторам: работе с целевой аудиторией, креативам, донесению рекламного сообщения, аналитике, автоматизации процессов и совершенности внутренней организации.

Это исследование даст рынку Беларуси понимание, как хорошо компании используют digital-маркетинг и автоматизируют свои бизнес-процессы. При этом результаты можно будет сравнить с другими регионами и отраслями.

Важно, что по результатам исследования в Беларуси авторы предоставят каждой компании-участнице персональный отчет по точкам роста в digital, основанный на среднем уровне по стране и отрасли.

AMDG и SATIO обещают опубликовать результаты исследования поздней осенью.

Google и BCG при продвижении оригинального Digital Maturity заявляли, что углубление digital-трансформации по таким точкам роста в среднем увеличивают прибыль от рекламных каналов на 20%, одновременно снижая на них расход на 20% и уменьшая стоимость CPA на 40%. Подробнее о самом исследовании можно узнать из выступления AMDG и SATIO на Media Ads Conference-2021, которая прошла 18 августа.