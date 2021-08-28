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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЦЕНА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ МИНСКА ЗА НЕДЕЛЮ ВЫРОСЛА СРАЗУ НА 1%


17:25 30.08.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 23 по 30 августа 2021 года, увеличился на 0,2% и составил 1220 $/м2.

Как сообщает аналитический центр Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла сразу на 1% и равна на данный момент 1326 $/м2.

Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 106 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния объявлений о продаже новостроек за последние семь дней выросла на 0,2% до $1333.

Впервые за месяц цены на квартиры в белорусской столице показали положительную динамику.

Количество выставленных на продажу квартир за неделю сократилось на 8%. И хотя в целом в большинстве районов города динамика была отрицательной, настолько серьезное падение произошло за счет снятия значительного числа своих объявлений из базы некоторыми агентствами недвижимости. Преимущественно в Центральном, Московском и Октябрьском районах.

В большей степени это коснулось 2- и 3-комнатных квартир, количество которых за семь дней уменьшилось на 9% в обоих случаях. 1-комнатных квартир стало меньше на 6%, 4-комнатных — на 5%.

Среди типов квартир преобладал рост цен наиболее заметный у 3- и 1-комнатных квартир. Единственным исключением стали «четырешки», где квадратный метр за неделю стал дешевле в среднем на 0.5%.

В районах города чаще прослеживался рост средних цен на квартиры. Наиболее существенный — у Центрального и Московского районов, что связано с резким сокращением числа объявлений в базе, описанного выше.
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