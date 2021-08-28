Холдинг «АМКОДОР» представил новые образцы техники на выставке, организованной 28 и 29 августа на мемориальном комплексе «Курган Славы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке демонстрировались погрузчик универсальный AMKODOR W500C, погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527, погрузчик универсальный АМКОДОР 308. Модели применяются в дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной и других отраслях.

Что касается самой выставки, то на ней была представлена техника крупных промышленных предприятий Минской области.