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ЭКОНОМИКА РБ
В ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С КИТАЙСКИМ КАПИТАЛОМ
15:45 30.08.2021
30 августа 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент - ООО «Бел Шэнкэжуй».
Как сообщает сайт парка, учредителем компании является «Шэньчжэнь Шэнкэжуй торгово-промышленная компания» (КНР).
Инвестиционный проект резидента связан с производством складных электросамокатов. Их особенность – использование в качестве источника энергии тройных литиевых батарей, небольшой вес и наличие мобильного приложения, которое позволит получать данные о поездке.
Продукция будет поставляться на рынки Китая, России, Европы и США.
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