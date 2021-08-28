ЭКОНОМИКА РБ

В ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С КИТАЙСКИМ КАПИТАЛОМ

15:45 30.08.2021 30 августа 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент - ООО «Бел Шэнкэжуй». Как сообщает сайт парка, учредителем компании является «Шэньчжэнь Шэнкэжуй торгово-промышленная компания» (КНР). Инвестиционный проект резидента связан с производством складных электросамокатов. Их особенность – использование в качестве источника энергии тройных литиевых батарей, небольшой вес и наличие мобильного приложения, которое позволит получать данные о поездке. Продукция будет поставляться на рынки Китая, России, Европы и США.