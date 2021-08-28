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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТАМ БГУ В СТОЛОВЫХ И КАФЕТЕРИЯХ ВУЗА УСТАНОВИЛИ СКИДКУ НА ПИТАНИЕ


14:47 30.08.2021

Скидку 10% на питание смогут получить студенты БГУ в столовых и кафетериях вуза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приятный бонус распространяется для обучающихся дневной формы обучения первой и второй ступени, а также аспирантов и докторантов университета.

Скидка действует на протяжении всего периода обучения в вузе, включая период каникул. Доступна она при предъявлении электронного студенческого билета (многофункциональный интеллектуальный идентификационный билет обучающегося).

Новая возможность позволит студентам сэкономить на питании в среднем от шести рублей ежемесячно, а в год сумма может приблизиться к размеру повышенной стипендии. Такой расчет актуален при стоимости минимального комплексного обеда (первое, второе, салат и напиток) от трех рублей.

Помимо меню, в столовых скидка предоставляется и на продукцию собственного производства в кафетериях и буфетах БГУ. К слову, сегодня в университете функционируют семь столовых, 11 буфетов, один кафетерий и кондитерский цех.

Разработка системы скидок стала возможной благодаря внедрению во всех точках питания вуза аппаратно-программного комплекса (АПК) «Питание». Он увеличивает скорость обслуживания, идентифицирует посетителей и анализирует их вкусовые предпочтения. Также система фиксирует «пик» посещаемости столовых и буфетов БГУ. Отметим, ведущий вуз стал первым среди учреждений образования, где был внедрен данный АПК. Разработан он Центром информационных технологий вуза.

Центр общественного питания (ЦОП) БГУ регулярно работает над улучшением качества услуг. Помимо полученных с помощью системы «Питание» данных, при формировании меню учитываются результаты общеуниверситетского мониторинга объектов питания вуза.

В настоящий момент ЦОП разрабатывает для сотрудников и студентов услугу предварительного заказа блюд «Готовое решение». Такая возможность позволит сократить время готовки еды на выходных, а широкий ассортимент порадует родных разнообразными блюдами.
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