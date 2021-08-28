Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 августа 2021 года выросло до 480,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 480 тыс. 364 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 473 тыс. 274 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 769 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3768 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1058 человек, число смертей от COVID-19 – на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 376 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 790 тыс. 551 тест.