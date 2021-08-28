Во Фрунзенском районе Минска (ул. Академика Вышелесского) планируется к открытию завершаемый реконструкцией новый спортивный объект – Детско-юношеский футбольный центр с гостиницей и культурно-досуговым блоком.

Заказчиком является ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск», подрядчик – ОАО «Минскпромстрой».

Государственный строительный надзор на объекте осуществляет специализированная инспекция Госстройнадзора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстройнадзоре, вместимость трибун (западная, северная и южная) составит 5000 зрителей.

В пространстве под Западной трибуной разместятся раздевалки для спортсменов, медицинские кабинеты, кабинеты допинг-контроля, наверху будет работать кафе.

Под Северной трибуной оборудуют помещения для хранения спортивного инвентаря, обеспечения технических нужд объекта.

Под Южной будет располагаться действующая на базе клуба футбольная академия, в которой обучаются юные спортсмены. Предусмотрены жилые комнаты для иногородних учащихся, учебные классы, помещение для приема пищи.

В 2019 году были завершены работы по первому пусковому комплексу объекта, в состав которого вошли газовая блочно-модульная котельная, трансформаторная подстанция, наружные инженерные сети, футбольное поле с подогревом, дренажем и освещением. Таким образом, стало возможным начать на поле тренировочный процесс.

В ходе реконструкции возникла необходимость в смене подрядной организации, что обусловило приостановку строительства. В соответствии с рекомендациями специализированной инспекции после привлечения нового подрядчика заказчик силами специализированной организации выполнил обследование технического состояния возведенных на тот момент конструкций.

По итогам этой работы были выполнены необходимые дополнительные проектные и строительно-монтажные работы, направленные на обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности объекта.

После завершения всех работ и получения заключений компетентных организаций объект будет принят приемочной комиссией и введен в эксплуатацию.