В январе-июне текущего года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» получили свыше 260 млн рублей чистой прибыли с рентабельностью 23%.

Это лучший показатель среди СЭЗ республики по итогам первых шести месяцев текущего года. Выработка на одного сотрудника увеличилась в 1,5 раза, сообщает сайт СЭЗ.

Всего выручка резидентов СЭЗ «Гродноинвест» от реализации товаров, продукции, работ и услуг выросла на 155% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 2 млрд рублей. При этом свыше 67% выручки получено за счет экспорта. По экспорту товаров на 1 работающего СЭЗ «Гродноинвест» стал лидером среди СЭЗ республики. Об итогах экспортной деятельности резидентов в первом полугодии можно узнать здесь.

Эффективная деятельность предприятий позволила увеличить поступления в бюджет и внебюджетные фонды. В январе - июне текущего года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» уплатили 119 млн рублей налогов и иных платежей, что в 1,3 раза больше к уровню прошлого года.

Средства направляются на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности Гродненской области. Недавно в индустриальном парке в Сморгони администрацией СЭЗ «Гродноинвест» реализован второй этап масштабного инфраструктурного проекта по реконструкции проспекта Индустриальный, идет строительство новой автодороги на участке СЭЗ в Гродно в районе «Аульс».