ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНПРОКУРАТУРА ПРЕКРАТИЛА ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ «ПАНДАДОК»


13:17 30.08.2021

Производство по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении топ-менеджеров ООО «Пандадок» прекращено.

Как сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры, обвиняемые признали вину и возместили ущерб.

По версии ведомства, директор ООО «Пандадок» Д. Рабцевич и проектный менеджер компании В. Кувшинов , действуя совместно с неустановленными лицами, обеспечили изготовление и представление в территориальную инспекцию МНС необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг).

В заявлении содержались ложные сведения о сделках компании по реализации ТМЦ. Налоговая инспекция удовлетворила заявление и возвратила свыше 38 тыс. рублей на счет ООО «Пандадок», после чего обвиняемые присвоили эти деньги.

Налоговый орган удовлетворил заявление: более 38 тыс. рублей возвращены на расчетный счет предприятия, после чего обвиняемые завладели ими и распорядились по своему усмотрению.

«В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше 77 тыс. рублей», - говорится в сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2021
валюта курс
EUR 2.9591
USD 2.5175
RUB 3.4029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9587 -0.0004
USD 2.5069 -0.0106
RUB 3.4078 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9540 2.9610
USD 2.5040 2.5090
RUB 3.3970 3.4090
подробнее

Конвертация в банках
на 30.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 86.7000 87.0100
USD/RUB 73.6000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте