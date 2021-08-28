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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНПРОКУРАТУРА ПРЕКРАТИЛА ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ «ПАНДАДОК»
13:17 30.08.2021
Производство по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении топ-менеджеров ООО «Пандадок» прекращено.
Как сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры, обвиняемые признали вину и возместили ущерб.
По версии ведомства, директор ООО «Пандадок» Д. Рабцевич и проектный менеджер компании В. Кувшинов , действуя совместно с неустановленными лицами, обеспечили изготовление и представление в территориальную инспекцию МНС необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг).
В заявлении содержались ложные сведения о сделках компании по реализации ТМЦ. Налоговая инспекция удовлетворила заявление и возвратила свыше 38 тыс. рублей на счет ООО «Пандадок», после чего обвиняемые присвоили эти деньги.
Налоговый орган удовлетворил заявление: более 38 тыс. рублей возвращены на расчетный счет предприятия, после чего обвиняемые завладели ими и распорядились по своему усмотрению.
«В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше 77 тыс. рублей», - говорится в сообщении.
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