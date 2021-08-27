Санация Молодечненского завода металлоконструкций продлена до 1 июля 2026 года. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 484 от 26 августа 2021 года.

«<...> согласовать ходатайство Министерства архитектуры и строительства о продлении сроков санации ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» до 1 июля 2026 года», - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.

Этим же постановлением до 1 июля 2022 года продлен срок санации открытого акционерного общества «Строймаш».