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ЭКОНОМИКА РБ


САНАЦИЯ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ЗАВОДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРОДЛЕНА ДО 2026 ГОДА, ОАО «СТРОЙМАШ» - ДО 2022 ГОДА


12:53 30.08.2021

Санация Молодечненского завода металлоконструкций продлена до 1 июля 2026 года. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 484 от 26 августа 2021 года.

«<...> согласовать ходатайство Министерства архитектуры и строительства о продлении сроков санации ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» до 1 июля 2026 года», - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.

Этим же постановлением до 1 июля 2022 года продлен срок санации открытого акционерного общества «Строймаш».
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