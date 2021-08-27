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ЭКОНОМИКА РБ


НА КОЛЛЕГИИ МНС РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АИС «ККО»


12:49 30.08.2021

На коллегии Министерства по налогам и сборам (МНС) 27 августа 2021 года рассмотрены вопросы функционирования и развития автоматизированной информационной системы «Контроль кассового оборудования» (АИС «ККО»).

Как сообщает Тelegram-канал МНС, спикерами была отмечена все возрастающая роль АИС «ККО» в амбициозной задаче, поставленной руководством министерства, перед налоговыми органами - клиентоориентированность, снижение контрольной нагрузки на добросовестный бизнес, приоритет профилактической направленности в работе с плательщиками.

На коллегии обсуждалась как тактика, так и стратегия развития АИС «ККО».

К примеру, в ближайшее время предполагается интегрировать систему с другими аналитическими продуктами налоговых органов, что позволит повысить эффективность ее использования и получать следующие отчеты: Отчет о структуре выручки (соотношение наличные/безналичные) в рознице; Отчет о предоставленных скидках в разрезе формы оплаты (наличные/безналичные).

Кроме этого, у любого покупателя появится возможность проверить в онлайн-режиме чек, выданный ему продавцом.

Сегодня АИС «ККО» позволяет налоговым органам фиксировать негативные отклонения и выявлять закономерности в поведении недобросовестных плательщиков. Сотрудники МНС активно используют возможности системы, в первую очередь для бесконтактного оперативного контроля и анализа в процессе выбора объектов для проверки.

До конца этой недели управление подготовит и направит рекомендации субъектам хозяйствования, осуществляющим оказание услуг общественного питания, бытовых (парикмахерские, салоны красоты, станции технического обслуживания автомобилей) и медицинских (стоматология) услуг.

В рекомендациях будут раскрыты алгоритмы, в соответствии с которыми осуществляется выбор объекта для проверки. Некоторым методикам уже не один год, но своей актуальности они не утратили.

Рекомендации будут доступны для скачивания на Тelegram-канале министерства.
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