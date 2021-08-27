11 сентября 2021 года в Гомеле пройдет Республиканский фестиваль арбуза. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно информации, на фестивале будут представлены сорта и гибриды арбуза, дыни; образцы крупноплодных плодов арбуза весом более 25 кг, демонстрация художественной резьбы по арбузу (карвинг) и многое другое.

В настоящее время в Государственный реестр сортов для промышленного возделывания включено более 2,6 тыс. сортов и гибридов – овощных и бахчевых культур (в том числ6е – 260 отечественной селекции).

За последние годы в республике значительно расширился ассортимент выращиваемых овощных культур в открытом и защищенном грунте, который насчитывает более 40 наименований. Возделываются практически все виды культур, которым подходят климатические условия нашей страны. Так, площадь под бахчевыми культурами в 2021 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) составляет более 50 га. Планируется произвести около 700 тонн ягоды.

Основное выращивание арбузов сосредоточено в ОАО «Радостовский» Дрогичинского района Брестской области – 13 га, КФХ «ДжерАгро» Мостовского района Гродненской области –10 га, КФХ «Бахча Гринько» Гомельского района – 8 га, ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского» Кировского района Могилевской области – 5 га.

На сегодня производители осуществляют сбор урожая бахчи, по состоянию на 26 августа собрано более 285 тонн ягоды. Отпускная цена производителей составляет в среднем 60-80 копеек за один килограмм.