С 1 сентября 2021 года вводится СТБ 2592-2021 «Техника сельскохозяйственная. Оборудование для создания микроклимата в картофелехранилищах и плодоовощехранилищах. Требования и методы контроля», разработанный БелГИСС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, стандарт распространяется на оборудование для создания микроклимата в картофелехранилищах и плодоовощехранилищах, включающее системы вентиляции, искусственного охлаждения, технологического обогрева, искусственного увлажнения, осушения и регулирования газовых сред.

Документ устанавливает требования к данному оборудованию, направленные на обеспечение сохранности питательной ценности и товарного вида хранимой продукции и снижения потерь при ее хранении.

В частности, в системах автоматизации такого оборудования рекомендуется предусматривать возможность ручного управления для наладки оборудования, управления оборудованием при хранении различных видов сельскохозяйственной продукции, цифровой индикации технологических параметров текущих режимов и состояния исполнительных механизмов, а также световую сигнализацию, сигнализацию отклонения регулируемых параметров от заданного значения.

В хранилищах и холодильниках должен быть обеспечен дистанционный контроль параметров микроклимата при хранении.

Также приведены оптимальные температурно-влажностные и газовые режимы при максимальной продолжительности хранения картофеля и плодоовощной продукции, расчетные значения тепло-, газо- и влаговыделений картофеля, овощей и плодов, а также средства измерений, рекомендуемые для контроля условий и режимов хранения продукции.