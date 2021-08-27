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ЭКОНОМИКА РБ
СТАНДАРТ НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПЛОДООВОЩЕХРАНИЛИЩАХ ВВОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ
11:53 30.08.2021
С 1 сентября 2021 года вводится СТБ 2592-2021 «Техника сельскохозяйственная. Оборудование для создания микроклимата в картофелехранилищах и плодоовощехранилищах. Требования и методы контроля», разработанный БелГИСС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, стандарт распространяется на оборудование для создания микроклимата в картофелехранилищах и плодоовощехранилищах, включающее системы вентиляции, искусственного охлаждения, технологического обогрева, искусственного увлажнения, осушения и регулирования газовых сред.
Документ устанавливает требования к данному оборудованию, направленные на обеспечение сохранности питательной ценности и товарного вида хранимой продукции и снижения потерь при ее хранении.
В частности, в системах автоматизации такого оборудования рекомендуется предусматривать возможность ручного управления для наладки оборудования, управления оборудованием при хранении различных видов сельскохозяйственной продукции, цифровой индикации технологических параметров текущих режимов и состояния исполнительных механизмов, а также световую сигнализацию, сигнализацию отклонения регулируемых параметров от заданного значения.
В хранилищах и холодильниках должен быть обеспечен дистанционный контроль параметров микроклимата при хранении.
Также приведены оптимальные температурно-влажностные и газовые режимы при максимальной продолжительности хранения картофеля и плодоовощной продукции, расчетные значения тепло-, газо- и влаговыделений картофеля, овощей и плодов, а также средства измерений, рекомендуемые для контроля условий и режимов хранения продукции.
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